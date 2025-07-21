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        Haberler Gündem Çevre Şırnak'ta iki gölette balık ölümleri | Son dakika haberleri

        Şırnak'ta debisi düşen iki gölette toplu balık ölümleri

        Şırnak'ın İdil ilçesinde debisi düşen 2 gölette toplu balık ölümleri yaşandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 15:22 Güncelleme: 21.07.2025 - 15:22
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          Şırnak'ın İdil ilçesinde debisi düşen 2 gölette toplu balık ölümleri görüldü.

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          Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün 'yüksek sıcaklık' uyarısı yaptığı Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Üçok ve Teke köylerindeki 2 gölette suyun debisi düştü.

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          Su debisinin düştüğü göletlerde toplu balık ölümleri gerçekleşti, çevreye kötü koku yayıldı.

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          İhbarla bölgeye gelen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaptı.

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          İncelemede; debiye bağlı sudaki oksijen miktarının düşmesi nedeniyle toplu balık ölümlerinin gerçekleştiği belirlendi.

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          Göletlerden numune alınırken, bölgede temizlik çalışması başlatıldı.

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