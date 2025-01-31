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        Haberler Gündem Güncel Şırnak'ta her gün 200 aileye ücretsiz yemek | Son dakika haberleri

        Şırnak'ta her gün 200 aileye 3 çeşit ücretsiz yemek hizmeti

        Şırnak'ta Valilik öncülüğündü tüm ilçelerde başlatılan "Sıcak Yemek Projesi" ile her gün 200 aileye 3 çeşit sıcak yemek yardımı yapılıyor. Şırnak Vali Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Emine Dilce, "Yıl başından itibaren projeyi gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın bildirimlerini de, taleplerini de dinliyoruz. İmkan olduğu sürece daha yüksek sayılara çıkarmayı hedefliyoruz. Yıl boyu bu projeyi sürdüreceğiz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 18:28 Güncelleme: 31.01.2025 - 18:28
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        Şırnak'ta her gün 200 aileye ücretsiz yemek
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        Şırnak'ta "Sıcak Yemek Projesi" kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı öğretmenevinde hazırlanan 3 çeşit sıcak yemek her gün 200 aileye ulaştırılıyor.

        Şırnak Vali Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Emine Dilce, öğretmenevinde yemeklerin yapıldığı bölümde denetimde bulundu.

        Projenin Valilik öncülüğünde bağlı tüm ilçelerde başladığını söyleyen Dilce, valiliğin Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığı ve belediye iş birliği ile 200 aileye günde toplamda bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yaptıklarını ifade etti.

        Dilce, "Yıl başından itibaren projeyi gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın bildirimlerini de, taleplerini de dinliyoruz. Yemek dağıttığımız aileleri ziyaret ediyoruz. Bu sayının artırılması yönünde de talepler var. İmkan olduğu sürece daha yüksek sayılara çıkarmayı hedefliyoruz. Yıl boyu bu projeyi sürdüreceğiz" dedi.

        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Hasan Güngen de Vali Birol Ekici'nin Şırnak'a geldiği ilk günden bu güne kadar sürekli bu tür projeler üzerinde çalışmalar yaptığını belirterek, "Ankara'da yaptığı girişimler sonucunda da 2025 yılı ocak ayı itibari ile ilimiz merkezinde ikamet eden 200 ailemize, günde bin kişiye sıcak yemek verilmektedir. Üretimimizi Şırnak Öğretmenevi'nde gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

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