Şırnak'ta hayvan otlatmak için evden çıkmıştı: Ölü bulundu
Şırnak Uludere'de hayvan otlatmak için evden ayrılan 69 yaşındaki Eşref Tonğ, arazide ölü bulundu. Hastanede yapılan incelemede Tonğ'un kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi
Şırnak'ın Uludere ilçesinde hayvan otlatmak için evden ayrılan kişi arazide ölü bulundu. İlçenin Onbudak köyünde yaşayan Eşref Tonğ (69), sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için evden ayrıldı.
Dün akşam eve dönmeyen Tonğ'u merak eden yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Ekipler ve akrabaları tarafından bölgede yapılan aramada Tonğ'un cansız bedenine ulaşıldı.
AA'nın haberine göre; cenazesi askeri helikopterle Şırnak Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne götürülen Tonğ'un kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Tonğ'un emekli güvenlik korucusu olduğu öğrenildi.