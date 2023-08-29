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        Haberler Gündem Güvenlik Şırnak'ta "geçici özel güvenlik bölgesi" duyurusu

        Şırnak'ta 14 bölge, 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

        Şırnak Valiliği, 14 bölgenin 15 gün süreyle "geçici özel bölgesi" ilan edildiğini duyurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 11:29 Güncelleme: 29.08.2023 - 11:29
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        Şırnak'ta "geçici özel güvenlik bölgesi" duyurusu
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        Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerinde bulunan 14 bölgenin 29 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtildi.

        Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden;

        Şırnak merkez, Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak, Beytüşşebap ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı Bölgesi, Bestler Dereler Bölgesi, Kurt Dağı Bölgesi, Kureşin Bölgesi, Karaçalı T. Bölgesi, Kel Mehmet D. Bölgesi, Serin V. Bölgesi, 2088 Rk T. Bölgesi, Küçük Su Y. Bölgesi, Gabar Dağı Bölgesi, Altın Dağ Bölgesi, İncebel Dağ Bölgesi, Oymakaya Bölgesi, Tanin Tanin Bölgesinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 29 Ağustos (dâhil) 2023 - 12 Eylül (dâhil) 2023 tarihleri arasında 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir."

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