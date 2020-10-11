AA

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Silopi ilçesine il dışından geldiği tespit edilen terör örgütü mensubu Y.B, İpekyolu Caddesi’nde yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Y.B'nin elinde taşıdığı çanta içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Eylem hazırlığında olduğu anlaşılan Y.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Akıllanmayacak mısınız... Ne istiyorsunuz bu ülkenin huzurundan! Bizim aslanlar yine yakaladı, Şırnak’ta terör örgütünün çıyanını..." dedi.