Şırnak'ta Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

Vali Ali Hamza Pehlivan'ın makamında tebrikleri kabul ettiği tören, konvoyla şehir turunun ardından 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda devam etti.Burada şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Şehitlik Anıtı'na karanfil bırakıldı.Törene, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, kamu kurum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.