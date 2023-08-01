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        Haberler Gündem Şırnak'ta ambulans helikopter boğazına cisim kaçan bebek için havalandı

        Şırnak'ta ambulans helikopter boğazına cisim kaçan bebek için havalandı

        Şırnak Cizre'de boğazına kalem kapağı kaçan 1 yaşındaki bebek, cismin akciğerlere kadar ilerlemesi üzerine ambulans helikopterle Diyarbakır'a nakledildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 02:34
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        Ambulans helikopter boğazına cisim kaçan bebek için havalandı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde boğazına kalem kapağı kaçan 1 yaşındaki Muhammed Yakup Alto, tedavi için ambulans helikopterle Diyarbakır'a nakledildi.

        Cizre'de evde kardeşi ile oynarken nefes darlığı çeken ve fenalaşan Muhammed Yakup Alto'nun yakınları çocuğu Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne getirdi.

        Burada yapılan ilk müdahalenin ardından röntgeninde boğazında bir cisim olduğu tespit edildi. Cismin akciğerlere kadar ilerlemesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğünden ambulans helikopter talep edildi.

        AA'nın haberine göre; kısa sürede yapılan hazırlıkların ardından Cizre ilçesine yönlendirilen hava ambulansı Alto'yu alarak Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi helikopter pistine getirdi.

        Alto, burada bekleyen 112 Acil Sağlık ambulansı ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

        Hastanede yapılan bronskopi işlemi ile akciğerden alınan cismin kalem kapağı olduğu belirlenirken, Alto yoğun bakıma alındı.

        #Son dakika haberler
        #şırnak
        #haberler
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