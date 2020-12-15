Şırnak'ta akraba 2 aile arasındaki husumet sona erdi

İlçeye bağlı Yağmurca köyünde Çalış ve Yağan ailelerinin arasında 5 yıl önce yaşanan arazi kavgasında iki aileden 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle başlayan husumetin sona erdirilmesi için Valilik, Kaymakamlık ve jandarmanın girişimleriyle kanaat önderlerinden oluşturulan 9 kişilik komisyon devreye girdi.
Komisyon üyelerinin bir araya getirdiği her iki aile için İdil Yeni Mahalle taziyeevinde barış etkinliği gerçekleştirildi.
İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Refik Özsoy etkinlikte, 5 yıllık husumetin nihayete erdirilmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.
Özsoy, "Yağan ve Çalış ailelerinin bütün mensuplarına bu kardeşliği tesis ettikleri ve husumete son verdikleri, gereken olgunluğu, erdemliği gösterdikleri için canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu husumetin sona ermesinde emeği geçen komisyon üyelerine meslek büyüklerime şükranlarımı sunuyorum. Allah barışımızı, birliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılsın." dedi.
Komisyon başkanı Nuri Genç de 2015'te her iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan olayda 5 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatarak, 9 kişilik komisyonun büyük gayretleri sonucu husumetin sona erdiğini bildirdi.
Her iki tarafın bu süreçte büyük mağduriyetler yaşadığını aktaran Genç, şunları söyledi:
"2 yıl önce eski valimiz Mehmet Aktaş beyin talimatlarıyla bölgenin kanaat önderlerinden oluşan sulh komisyonu oluşturuldu. Bu komisyon uzun uğraşlar sonucunda nihayete erdirildi ve bugün de bunu resmileştireceğiz inşallah. Burada eski valimiz, kaymakamımız, ilçe jandarma komutanımıza teşekkür ediyoruz. Çalış ve Yağan aileleri de bu sulhta büyük gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Dinimiz kan davasını kabul etmiyor. Bu doğrultuda küs olmamız ve kan gütmemiz doğru değildir. Bunu sürdürmemiz kadar cahilce bir şey olamaz. İnşallah bu kardeşlerimiz, ailelerimiz, eskiden nasıl birbirileriyle kardeşçe yaşadılarsa bundan sonra da öyle yaşayacaklardır. Barış merasimiz hayırlara vesile olsun."
Taraflardan Ahmet Yağan ve Abdurrahman Çalış ise sulh merasiminin hayırlara vesile olmasını dileyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde gerçekleştirilen etkinlikte, İlçe Müftüsü Ataullah Kartal'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından aile bireyleri Kur'an-ı Kerim'in altından geçti, barış yemini etti.
Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Kozan, komisyon üyeleri ile Çağan ve Yağan aile mensupları katıldı.
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