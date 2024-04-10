Şırnak'ta ahıra düşen yıldırım nedeniyle 31 küçükbaş öldü

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Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Güzelova köyü Alataş mezrasında, Diyadin Alpar’a ait ahıra yıldırım düşmesiyle 31 küçükbaş öldü, 20'si de yaralandı.

İdil ilçesine bağlı Güzelova köyünün Alataş Mezrası'nda, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanakla Diyadin Alpar’a ait ahıra yıldırım düştü.

DHA'nın haberine göre; ahırda bulunan 31 küçükbaş hayvan öldü. 20 küçükbaş da yaralandı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri Alataş Mezrası'na giderek incelemelerde bulundu. Bugün ayrıca bir ekibin daha giderek zarar tespit çalışması yapacağı öğrenildi.