Şırnak'ta "Ahilik Haftası" etkinlikleri düzenlendi

Şırnak Valiliği bahçesindeki tören, İl Ticaret Müdürü Mehmet Emin Yıldırım, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Yardımcısı Yahya Acar ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Heşar Haşimoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.
Valilik salonunda devam eden programda konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, ahilik teşkilatının, milletin yüzyıllardır sahip olduğu birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun en somut örneklerinden biri olduğunu söyledi.
Ahiliğin, benimsediği ahlaki ve felsefi ilkelerle toplumda köklü dayanışma geleneğinin oluşmasına da büyük katkı sağladığını kaydeden Pehlivan, bölücü terör örgütünün 40 yılı aşkın süredir bölgedeki saldırıları nedeniyle esnafın büyük zarar gördüğünü belirtti.
Pehlivan, "Özellikle çukur ve barikat eylemleri döneminde büyük tahribatlar yaşandı. Devletimiz kısa sayılabilecek bir vakitte toparlanmayla hem dükkan hem de konutların bu seviyeye gelmesini sağladı. İşin zor kısımları atlatıldı, inşallah kısa bir vadede dükkan ve konutlar ilgililere teslim edilecek." dedi.
Teknoloji çağında her geçen gün yeni gelişmeler ve ilerlemeler kaydedildiğini aktaran Pehlivan, ahiliğin usta çırak ilişkisinin değerlerin muhafaza edilmesi bakımından önemli olduğunu vurguladı.
Vali Pehlivan, şöyle devam etti:
"Bugünün tabiriyle bilgisayarın, teknolojinin kullanıldığı bir iş alanı olabilir bu ama o işin başında yine bir insan vardır, insanın olduğu yerde de insani değerlerin, evrensel değerlerin ön plana çıkartılması, ön planda tutulması ve bizim binlerce yıllık tarihimizden getirdiğimiz ahilik gibi önemli olguların felsefeleri yaşattığı milli ve manevi değerlerimizi içeren bu tür hasletlerimizin yaşatılması da büyük önem arz etmektedir."
Programda, ahilikte kalfalıktan ustalığa geçişi anlatan temsili "şet kuşatma" merasimi yapıldı, yılın ahisi Ata Bilen, yılın kalfası Ahmet Bartan ve yılın çırağı seçilen Osman Ecer'e plaketleri verildi.
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