Bakan Soylu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Emniyet ve jandarmamız; Eren Abluka-5 operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler bölgesinde, J-SİHA ve İHA destekli müşterek operasyonda, Besta Grubundan 3 teröristi M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirdi. Tükeniyorsunuz. Teslim olun." ifadelerini kullandı.

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