Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya katılan 2 terörist ile temas sağladı.

Jandarma ekiplerince ikna edilen teröristler, Şırnak'ın Silopi Kara Hudut Kapısı'na gelerek, askerlere teslim oldu. İsmi açıklanmayan teröristler, işlemleri için Van İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

PKK'lı teröristlerin, jandarmadaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılacakları belirtildi.