Şırnak'ta 19 kişiye terör gözaltısı

Şırnak'ta polisin düzenlenen terör operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24-30 Ekim arasında terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 2'si FETÖ, 17'si PKK üyesi suçlamasıyla 19 şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. 17 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.