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        Haberler Gündem Güncel Şırnak'ta 1 Eylül'e kadar orman yasağı | Son dakika haberleri

        Şırnak'ta ormanlık alanlara girişler 1 Eylül'e kadar yasaklandı

        Şırnak'ta orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlık alanlara girişler, 23 Temmuz-1 Eylül döneminde yasaklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 18:48 Güncelleme: 23.07.2025 - 18:48
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        Şırnak'ta 1 Eylül'e kadar orman yasağı
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        Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, yaz mevsimiyle birlikte bölgede hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanlarda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışların kentteki ormanlarda ciddi hasarlar oluşturabileceği, bunun önüne geçebilmek için bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

        "6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74'üncü maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9 ve 66'ncı maddeleri uyarınca Şırnak il sınırları içinde bulunan bütün ormanlık giriş ve çıkışları bugünden başlayarak 1 Eylül'e kadar yasaklanmıştır" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Şırnak ili genelinde bütün ormanlık alanlarda, mangal, semaver gibi ateşli piknik yapılması, dilek feneri, meşale, havai fişek gibi yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemeler sokulması ve kullanılması ile her türlü ateş yakılması yasaklanmıştır. Ormanların çevresinde yer alan ve içinden geçen yollarda, ormanların kenarında mola vermek ve piknik yapmak da yasaklanmıştır. Ayrıca kara yolları güzergahında seyir halindeki araçlardan yangına sebebiyet verebilecek sigara, şişe, cam, çöp gibi malzemelerin atılması ve bırakılması yasaktır."

        Açıklamada, karara uymayanlara ilgili kanun ve mevzuatlar kapsamında cezai işlem uygulanacağı uyarısı yapıldı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #şırnak haberleri
        #orman yasağı
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