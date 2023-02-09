HABERTURK.COM

Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda görev yapan personel ve kurumda barınan hükümlü/tutuklular, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında başlatılan yardım seferberliğine destek oldu.

Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu tarafından Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen 10 ildeki depremzedelerin yaraları sarmak amacıyla deprem bölgelerine gönderilmek üzere yardım kampanyası başlatıldı.

EL BİRLİĞİYLE HAZIRLADILAR

Başlatılan yardım kampanyasında, kurum personeli ve kurumda bulunan hükümlü/tutuklular anlamlı bir birliktelik örneği sergileyerek afetzedeler için el birliğiyle yardım kolilerini hazırladı.

Giysi, gıda ve elektrikli soba gibi öncelikli ihtiyaçların yer aldığı 161 yardım kolisi depremzede vatandaşlara ulaştırılmak üzere yetkililere teslim edildi.

TUTUKLULAR BATTANİYELERİNİ GÖNDERDİ

Yaşanan kış mevsimi dolayısıyla, deprem bölgesindeki vatandaşların battaniye ihtiyacı olduğunu öğrenen hükümlü/tutuklular, ceza infaz kurumunda kullandıkları şahsi battaniyelerin bir kısmının afetzedelere gönderilmesi için kurum idaresine başvuruda bulundu.