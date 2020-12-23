Şırnak, Siirt, Elazığ ve Batman'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

AA

Şırnak'ta 2 gündür etkili olan yağmurun ardından dün gece başlayan kar yağışı dolayısıyla Siirt-Şırnak kara yolu Birini mevkisinde kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar, İl Özel İdare ve karayolları ekiplerinin yaptığı 2 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. Bölgede kar yağışı sürerken ekiplerin yol açma çalışması devam ediyor.

Öte yandan, Beytüşşebap ilçesi ve bağlı köylerinde de dünden itibaren etkili olan kar yağışı 16 köy yolunu ulaşıma kapattı.

Kapalı köy yollarını açma çalışmaları ekiplerce sürdürülüyor.

- Siirt

Siirt'in Şirvan ilçesinde yüksek kesimlerinde 3 gündür etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçeye bağlı Cevizlik mevkisinde yağan kar, çevre köylerde yolun kapanmasına neden oldu.

Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekiplerince yolların açılması için çalışmalar devam ediyor.

- Batman

Batman'ın Sason ilçesinde yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle İl Özel İdaresi tarafından karla mücadele çalışmalarına başlandı.

Ekipler etkili olan kar yağışı dolayısıyla ulaşıma kapanan Soğanlı köy yolunu açarak vatandaşların ulaşım yolunu açtı.

Sason ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Kar yağışı sonucu Dörtbölük, Derince, Kale Yolu, Dikbayır, Yaman ve Yakabağ köyleri beyaza büründü.

- Elazığ

Elazığ'da da kar nedeniyle kapanan 90 köy yolundan 77'si açıldı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılması için ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 90 köy yolundan 77'si yapılan çalışma sonucu açıldı.

Karakoçan ilçesinde 10 ve Baskil ilçesinde 3 kapalı köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.