Şırnak şehitleri geride buruk hikayeler bıraktı

Görümlü beldesi Cudi Dağı Kurtik Tepe mevkisinde yol çalışması yapan yüklenici firmaya ait iş makinelerine akaryakıt taşıyan pikabın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Emin Eroğul, Hacı Atilla, Nesim Bektaş ve Osman Tuncay'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından götürüldüğü köylerinde toprağa verildi.9 çocuğu yetim bırakan katliamdan geriye acı, gözyaşı kaldı. Atilla'nın 4, Bektaş'ın 3 ve Tuncay'ın ise 2 çocuğu yetim kaldı. Bektaş'ın ikiz çocuklarının daha henüz kırkı çıkmadığı öğrenildi.- Şehit anneleri sarılıp, gözyaşı döktüAilelerinin geçimini sağlamak için yol inşaatında çalışan ancak teröristlerin saldırısıyla yaşamdan koparılan işçilerin yakınları cenazede Kürtçe ağıtlar yaktı.Aynı zamanda kuzen olan Hacı Atilla ve Emin Eroğlu, Akçakoca köyünde yan yana defnedildi. Şehit anneleri Sadiye Atilla ile Şirin Eroğlu birbirlerine sarılıp gözyaşı döktü.- Çocukları da aynı kaderi yaşadıİkisi kız 4 çocuğu olan ve henüz bebekken yaşanan kazada babasını kaybetmesi sonucu yetim kalan Atilla'nın şehit düşmesi ile de çocukları 7 aylık Miraç, 4 yaşındaki Bünyamin, 5 yaşındaki Evrim ve 7 yaşındaki Tülay da babasız kaldı.- "Aileleri için çalışmaya gitmişlerdi"Köylülerden Taybet Ergün, Atilla'nın babasını çocuk yaşta kaybettiğini anımsatarak şöyle konuştu:"Babasını hiç görmedi, onu annesi büyüttü. Babasının ölümü kaderiydi. Bu başka bir iş. Biz bunu kabul etmiyoruz. Normal ölüm olsaydı biz bu kadar üzülmezdik. Aileleri için çalışmaya gitmişlerdi. Kimseye zarar vermeyen 4 fidan gitti. Çok üzülüyoruz, içimiz parçalanıyor. Saldırıyı kınıyoruz."- "İki kuzen yan yana defnedildi"Şehitlerin kuzeni İbrahim Özkan, kuzenlerinin Silopi’ye çalışmak için gittiğini belirterek "Yolda patlama olmuş. İki kuzen yan yana defnedildi. Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.Şehit Eroğlu'nun sınıf arkadaşı Abdusselam Oral da Emin'in çok iyi birisi olduğunu dile getirerek "Bugüne kadar hiçbir kötü yanını görmedim. Çok sempatik ve güler yüzlü biriydi. Ekmeğini kazanmak için gitmişti. Allah ailesine sabır versin." ifadesini kullandı.
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