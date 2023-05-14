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Şırnak Seçim Sonuçları 2023: Şırnak Genel Seçim Sonuçları Kim Önde, Ne Zaman Açıklanacak ve Milletvekili Oy Oranları Nasıl? İşte, Şırnak AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti oy oranları

2023 Şırnak seçim sonuçları oy oranları

Şırnak seçim sonuçları için geri sayım devam ediyor. Türkiye genelinde gerçekleştirilecek oy sayımının ardından Şırnak seçim sonuçları açıklanacak. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim'lerinin bitmesine 1 saatten az bir zaman kaldı. Ülkenin her ilinde olduğu gibi Şırnak'ta da vatandaşlar oylarını kullanabilmek için ikametgahla belirlenen okullara gitti. İşte, Şırnak'ta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçlarında canlı son durum...

Giriş: 14.05.2023 - 16:31 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için oylar kullanılmaya başladı. 81 ilde ve yurt dışında yaşayan vatandaşların oy verme işleminin sona ermesinin ardından Şırnak seçim sonuçları da belli olacak.  Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından vatandaşların gözü 2023 seçim sonuçlarına çevrildi. Peki, Şırnak'ta kim önde ve partilerin milletvekili oy oranları nasıl? İşte 2023 Şırnak seçim sonuçları...

  • ŞIRNAK CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Şırnak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Şırnak Seçim Sonuçlarını takip edilebilecek. Habertürk Şırnak Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak görebilirsiniz.

    ŞIRNAK CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    ŞIRNAK'TA KİM VE HANGİ PARTİ ÖNDE?

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile beraber Şırnak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve il genelinde partilerin oy oranları belli olmaya başlayacak.

    İLÇE İLÇE ŞIRNAK SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • ŞIRNAK SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Şırnak Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK’nın belirlediği kurala göre saat 21.00 civarı belli olmaya başlayacak.

    14 MAYIS 2023 ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    14 MAYIS 2023 ŞIRNAK CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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