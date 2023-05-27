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Şırnak Seçim Sonuçları 2023: Şırnak Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı

2023 Şırnak seçim sonuçları: Şırnak Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonucu adayların oy oranları

Türkiye 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına yeniden gidiyor. Şırnak seçim sonuçları, seçmenler tarafından sorgulanıyor. Genel oy seçim işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler canlı seçim sonuçlarına çevrilecek. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla beraber Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı belli olacak. İşte, Şırnak Seçim sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplam oy oranları…

Giriş: 27.05.2023 - 21:27 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde adayların yüzde 50+1 oy oranına ulaşamaması nedeniyle seçimler ikinci turda yeniden yapılıyor. 28 Mayıs Pazar günü Türkiye’deki seçmenler 2. turda oylarını kullanmak için sandık başına gidiyor. Şırnak, seçim sonuçları da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Şırnak Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranı yüzde kaç? İşte, 2023 Şırnak seçim sonuçlarına dair son detaylar…

  • ŞIRNAK SEÇİM SONUÇLARI HABERTURK.COM'DA OLACAK

    Türkiye’de seçmenler oylarını 08.00 ile 17.00 saatleri arasında kullanabilecek. YSK’nın kararına göre saat 18.00’e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına dair haber tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 21.00’den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak ve seçim sonuçları paylaşılacak, YSK olası bir durumda bu saati daha erkene alabilir.

    YSK, 14 Mayıs seçiminde yasakların 18.30 itibarı ile sona erdiğini duyurmuştu. YSK’nın yayın yasağının kalkması ile beraber 2023 Şırnak Seçim Sonuçları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranları Haberturk.com Şırnak Seçim Sonucu sayfasında yayınlanacak.

    2023 ŞIRNAK SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    TÜRKİYE GENELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • ŞIRNAK CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU İLE İLÇE İLÇE OY ORANLARI

    Şırnak ve tüm ilçelerin 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com’un Şırnak Seçim Sonuçları sayfasından canlı olarak takip edilebiliyor. Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak ilçe ilçe Şırnak Seçim Sonuçları sayfasını görüntüleyebilir ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranlarını, oy sayısını görebilirsiniz.

    İLÇE İLÇE ŞIRNAK CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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