Şırnak Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 28 Mayıs 2023: Şırnak Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı Kaç?

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Türkiye, tekrardan sandık başına gitti. 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 2. turda oy verildi. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırması ile beraber Şırnak başta olmak üzere birçok ilden de resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Şırnak Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Şırnak seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı canlı takip ekranı...

Şırnak Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 Şırnak Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 78.86 seçime katılım oranı sağlanırken saat 18:39 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 81.1 oldu. Şırnak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 152.112 oyla yüzde 74.78 - Recep Tayyip Erdoğan: 51.306 oyla yüzde 25.22 aldı. Şırnak 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu: 152.112 oyla yüzde 74.78

Recep Tayyip Erdoğan: 51.306 oyla yüzde 25.22

İLK TURDA ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 202.543 oyla yüzde 75.85 - Recep Tayyip Erdoğan: 57.228 oyla yüzde 21.43 oy oranı elde etmişti.



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Kemal Kılıçdaroğlu: 152.112 oyla yüzde 74.78Recep Tayyip Erdoğan: 51.306 oyla yüzde 25.22