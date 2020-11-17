Şırnak'ın Silopi ilçesinde şehit olan piyade teğmenin ailesine acı haber verildi

Askeri yetkililer, sağlık ekipleriyle geldikleri merkez Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Kıvılcım Sokak'ta bulunan babaevine acı haberi verdi.

Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asılırken, aile yakınları da babaevine gelerek taziyede bulundu.

Şehit Sönmez'in Kalem Kırdı Camisi'nde kılınacak öğle namazını müteakip düzenlenecek tören sonrası Kartal Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi.