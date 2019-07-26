Şırnak'ın Silopi ilçesinde, güvenlik güçlerinin yol kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 2 asker yaralandı.

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, Silopi ilçesindeki Ortaköy'de bulunan askeri yol kontrol noktasına, 3 PKK'lı terörist saldırı düzenledi. Teröristlerin roketli ve uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırıda 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Teröristler saldırının ardından araçlarını olay yerinde bırakıp kırsal bölgeye doğru kaçtı. Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Diğer taraftan Silopi dışında Cizre ilçesinde de güvenlik önlemleri artırıldı.