AA

Şırnak'ın kültürel mirası "şal şapik" kadın eliyle yaşatılıyor



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ- Tezgahlarda dokuma görüntüleri- Kadınların çalışması- Julide Aydın'ın konuşması- Mustafa Arslankılıç'ın konuşması- Helin Sevgi'nin konuşması- Aklime Babat'ın konuşması

Şırnak'ın kültürel mirası "şal şapik" kadın eliyle yaşatılıyor- Cizre ilçesinde, doğal tiftikten üretilip kök boya ile renklendirilen ve tezgahlarda dokunan "şal şapik" kumaşının gelecek nesillere aktarılması için belediye desteği ile kurulan atölyede kadınlar üretim yapıyor- Kışın sıcak, yazın serin tutma özelliği bulunan, kişiye özel de üretilen kumaşla hazırlanan bir giysinin maliyeti 3 bin 500 ile 5 bin 500 lira arasında değişiyor- Kursiyer Helin Sevgi:- "Kendimi daha da geliştirip ileride şal şapik atölyesi açmak istiyorum" Şırnak'ın kültürel mirası "şal şapik" kumaşı Cizre ilçesinde kadın eliyle yaşatılıyor.Doğal tiftikten üretilip, kök boya ile renklendirilen ve geçmişte evlerdeki tezgahlarda dokunan ancak ham madde sıkıntısı ile bölgede zamanla üretimi azalan ''şal şapik'' kumaşının gelecek nesillere aktarılması için, Cizre Belediyesi desteği ile kurulan atölyede kadınlar üretim yapıyor.Cizre Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan atölyede eğitim alan 15 kadın ustalık belgesi alırken, 10 kadın kursiyerin eğitimi ise sürüyor.İŞKUR desteği ile Halk Eğitim Merkezinin tahsis edilen katında üretim yapan kadınlar, meslek öğrenmenin yanı sıra elde ettikleri gelirle de aile bütçesine katkı sunuyor.Kışın sıcak, yazın serin tutma özelliği bulunan, kişiye özel de üretilen kumaşla hazırlanan bir giysinin maliyeti 3 bin 500 ile 5 bin 500 lira arasında değişiyor.- "Erkeklerin giydiği kumaş kadınlar tarafından üretiliyor"Cizre Halk Eğitim Merkezi Müdürü Jülide Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, unutulmaya yüz tutan el sanatları arasında yer alan şal şapik kumaşının kadınlar tarafından atölyede üretildiğini söyledi."Erkeklerin giydiği kumaş 15 kadın tarafından üretiliyor. Normalde bu kumaş, erkek gücü isteyen ve erkeklerin ürettiği bir kumaş türü. Ama bu üretimi kadınlarla yapmaktayız." diyen Aydın, kadınların hem istihdama kavuştuğunu hem de gelirleri ile aile bütçelerine katkı sunduklarını belirtti.- "Üretimi kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz"El sanatları öğretmeni ve usta öğretici Mustafa Arslankılıç, erkek giysisi olan şal şapik kumaşını ilk kez kadınların ürettiğini aktardı.Bu kumaşın ipek gibi parladığını, yumuşak ve kullanımının rahat olduğunu dile getiren Arslankılıç, "Dokuduğumuz kumaşta, 35 santimetrede 1300 tel çözgüsü bulunmakta. Bu da dokumanın ne kadar sık olduğunu, ne kadar emekle üretildiğini göstermektedir." dedi.Arslankılıç, "Bunu kadınların üretebileceği bir kumaş olarak kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.- "Atölye açmak istiyorum"Kursiyerlerden Helin Sevgi, erkek kumaşı olarak bilinen şal şapiki yaşatmaya çalıştıklarını anlattı.Üç yıl önce kursiyer olarak geldiği atölyede ustalık seviyesine ulaştığını ifade eden Sevgi, "Kendimi daha da geliştirip ileride şal şapik atölyesi açmak istiyorum." şeklinde konuştu.Aklime Babat ise usta öğreticilerin verdiği eğitimle büyük seviye yakaladıklarına işaret ederek, hem gelir elde ettiklerini hem de bu kumaşı daha iyi yerlere getirmek için uğraş verdiklerini kaydetti.