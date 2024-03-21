Şırnak'ın 2 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

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Şırnak Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, Uludere ilçesinde de sağanak nedeniyle bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.