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        Haberler Gündem Hava Durumu Şırnak'ın 2 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

        Şırnak'ın 2 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar, Uludere ilçesinde sağanak nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 03:22 Güncelleme: 21.03.2024 - 03:23
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        Şırnak'ın 2 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
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        Şırnak Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, Uludere ilçesinde de sağanak nedeniyle bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

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        #haberler
        #şırnak
        #Uludere
        #Beytüşşebap
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