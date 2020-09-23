Şırnak, Bingöl ve Batman'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği

Şırnak Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdür Müdürlüğü öncülüğünde Ömer Kabak Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte bir konuşma yapan Vali Ali Hamza Pehlivan, sporun hayatın önemli bir parçası olduğunu göstermeyi amaçladıklarını söyledi.
Hareketliliğin sağlık içir önemine değinen Pehlivan, koronavirüs nedeniyle bunun önemli ölçüde kısıtlandığını, herkesin evinde ve kontrollü sosyal yaşam süreci içerisinde açık alanlarda, kalabalıklar oluşmadan hareket etmesinin sağlanmasının önemli olduğunu aktardı.
Pehlivan, tesislerin belli kurallar dahilinde açık tutulmaya çalışıldığını dile getirerek, bu konuda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün gerekli tedbirleri aldığını bildirdi.
Gençleri spora yönlendirdiklerini ifade eden Pehlivan, şöyle konuştu:
"Bu hareketliliğin kontrolü bir şekilde devamlılığını hep beraber sağlamaya çalışıyoruz. Elbette sağlıklı beden, sağlıklı zihin anlamına da geliyor. Gençlerimiz bir yandan kendilerini okullarına eğitim öğretim sürecine yetiştirirken, bir yandan da sporla tanışmaları, bunu hayatın ilerleyen aşamalarında sürdürmeleri, sağlıklarını korumaları, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları konusunda onlara rehberlik edecektir."
- Bingöl
Bingöl Şehir Stadyumu'nda düzenlenen etkinliğe katılan sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak gösteri yaptı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, Avrupa Spor Haftası'nın çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle her yaştan bireyleri bir araya getirerek, hareket bilincini arttıran önemli bir proje olduğunu söyledi.
Hafta boyunca salgın kurallarına riayet edilerek temas ve salgın riskinin bulaşıcı etkisini minimuma indirecek bireysel branşlar başta olmak üzere belirlenen program dahilinde yamaç paraşütü ve kano gösterileri ile atletizm, bocce, tenis ve tekerlekli kayak yarışmalarının düzenleneceğini ifade eden Danayiyen, şunları kaydetti:
"Bütün dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Kovid-19 salgını etkisini sürdürmekte. Bütün alanlarda olduğu gibi spor ve sağlık dünyasını da olumsuz etkileyen Kovid-19'a karşı mücadelede, bu etkiyi azaltmak, spor ve hareket bilincini artırmak, salgınla mücadele ederken fiziksel olarak zinde kalmak amacıyla 'Herkes için Ulusal Spor ve Sağlık Günleri' kapsamında ülkemizin dört bir yanında kutlanacak Avrupa Spor Haftasının spor ve sağlık dolu geçmesini temenni ediyor, hafta boyunca yapılacak faaliyetlere katılım sağlayacak antrenör, sporcu ve gönüllü katılımcılara başarı diliyorum."
Daha sonra stadyumda farkındalık yürüyüşü yapıldı.
Etkinlik, sporcuların karate ve okçuluk gösterisinin ardından sonra erdi.
- Batman
"Herkes için Ulusal Spor ve Sağlık Günleri" sloganıyla Batman Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinliğe 15 farklı spor branşından sporcular katıldı.
Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı etkinlikte sporcular çeşitli gösteriler yaptı.
Batman Belediyesi Spor İşleri Müdürü Burak Eren, etkinliğin amacının salgın sürecinde içeriye hapsolmuş çocukları, yetişkinleri biraz daha sportif aktivitelere çekebilmek, günlerine, yaşantılarına sporla biraz daha dokunabilmek olduğunu aktardı.
Eren, bunu yaparken de sosyal mesafeye uygun hareket etmeye çalıştıklarını dile getirdi.
Etkinlik, farklı branşlardan sporcuların gerçekleştirdiği gösterilerin ardından sona erdi.
,Ekrem Payan,İbrahim Toprak
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