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Şırnak bayram namazı saati kaçta ve ne zaman? Diyanet namaz vakitlerine göre 21 Nisan 2023 Şırnak bayram namazı saati açıklandı

Şırnak'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

İslam alemi Ramazan ayının tamamlanmasıyla bayrama hazırlık yapıyor. Bayramın ilk günü, ülkenin her noktasında kılınacak bayram namazının saatleri illere göre değişiyor. Vatandaşlar, yaşadığı bölgede bayram namazı saatleri için araştırma yapmaya başladı. Bu kapsamda Dinayet, Şırnak için de bayram namazı saatlerini paylaştı. İşte, detaylar...

Giriş: 21.04.2023 - 01:47 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Müslümanlar için önemli bir yere sahip olan Ramazan ayının sona ermesiyle hazırlıklar Ramazan bayramı için başladı. Bayramın ilk günü, ülkenin her ilinde cemaatle birlikte bayram namazı kılınacak. Bu kapsamda vatandaşlar, bayram namazı saatlerini il il araştırıyor. Peki, Şırnak'ta bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte, Şırnak bayram namazı saati 2023 ve tüm detaylar...

  • 2023 ŞIRNAK BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

    Ramazan bayramının ilk günü olan 21 Nisan Cuma günü, cemaatle birlikte bayram namazı kılınacak. Namaz saatleri, il il değişiklik gösteriyor.

    Şırnak bayram namazı saati: 05.58

  • BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

    Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

    Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

    Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

    Bayram namazları cemaatle kılınır. Namaz vakti girince, ezan ve kamet getirilmeksizin imam-hatip, Ramazan veya Kurban bayramı namazına niyet eder. Cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibe uymaya niyet eder.

    Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

    1. Rekat

    Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

    Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

    Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

    İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

    2. Rekat

    İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak

    1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

     Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

    Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

    Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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