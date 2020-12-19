Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, Şırnaklı şehit anneleri, şehit yakınları ve evladı bölücü terör örgütü tarafından dağa kaçırılan annelerin bir araya gelerek HDP İl Binası önünde yaptıkları basın açıklaması sırasında taş atan kişiyi Batman’da gözaltına alınmıştı. Şırnak Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan Z.K tutuklandı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."