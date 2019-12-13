SIRMA’dan iki yeni İngilizce şarkı

İki yıldır hem Türkiye’de hem de uluslararası platformlarda özgün tarzıyla adından söz ettiren vokalist, şarkı yazarı ve prodüktör SIRMA, yılbaşı öncesi müzikseverleri iki yeni şarkısıyla buluşturdu.

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Genç sanatçı SIRMA geçtiğimiz Ağustos ayında, Türk elektronik müzik prodüktörü Serkan Çinioğlu ile ortak çalışması, “Bizden Önce”yi yayınlamıştı. Avrupa Müzik etiketiyle yayınlanan şarkı, Apple Music’te 8, Spotify’da 3 çalma listesinde yer alarak, başarılı bir çıkış yakalamıştı.

Şimdilerde ise SIRMA, 2019 yılını iki İngilizce şarkı ile kapatmaya hazırlanıyor. Genç müzisyen “On” ve “24 Hours” isimlerini verdiği parçaların prodüktörlüğünü, Katy Perry, Kylie Minogue, Kiesza ve Daya gibi isimlerle sahneyi paylaşan, şu günlerde sık sık Betty Who ve Marlon Craft gibi isimlerle sahne alan Amerikalı davulcu ve prodüktör, Ian Barnett ile birlikte üstlendi. Şarkıların sözlerini ve vokal melodilerini yazmasının yanısıra, mixing ve mastering işlemlerini de tek başına, New York’taki ev stüdyosunda gerçekleştirdi.

TAHAYYÜL EDEMEYECEĞİM RİTİMLER

Genelde tek başına çalıştığını, şarkılarını yazım aşamasından kayıt, düzenleme, mix ve mastering aşamasına kadar kendisinin işlediğini belirten SIRMA, Mallow’u (asıl adı Ian Barnett’i) konuk ettiği bu proje hakkında şunları söyledi: "Arada sırada bana ilham veren sanatçılarla bir araya gelmeyi de seviyorum. Ian inanılmaz yetenekli bir davulcu ve bir davulcunun bakış açısından yaklaşıyor müziğe. Bense bir vokalist kafasıyla yaratıyorum ister istemez. Arada piyanonun ya da klavyenin başına geçsem de, sesim en önemli rehberim. Ian’ın çalışmalarının en çok dikkatimi çeken farkı da bu oldu. Tahayyül edemeyeceğim tarzda ritmler barındırıyor müziği. “On” ve “24 Hours”un iskeleti de, onun bana üzerinde çalıştığı birkaç demoyu göstermesiyle ortaya çıktı."

HEM HAYALPEREST HEM DE HIRÇIN

Mallow'dan aldığı demo kanallarını geliştirerek, yeniden düzenleyerek, eklemelerle çıkarmalarla bu şarkıların alt altyapılarını yartıtğını söyleyen SIRMA şöyle devam etti: "Şarkı sözlerini ve vokal melodilerini de altyapılar oturduktan sonra yazdım. Her iki şarkıda da hem hayalperest hem de hırçın bir hava var. Şarkı sözlerinde de bu havayı benimseyerek hareket ettim. “On”, bir çiftin gereksiz kavgalarını, o kavgaların yarattığı vakit kaybını ve her şeye rağmen iki insanın birbirinden kopamayışını anlatıyor. “24 Hours” ise madalyonun diğer yüzü; zamana bir günlüğüne dur diyen ve o gün boyunca evden hiç çıkmayan bu çiftin “iyi ki şimdi buradayız, birlikteyiz” diye şükredişi adeta.”

KENDİ İŞİNİ KENDİN GÖRMEK BİR ÖZGÜRLÜK

“On” için New York’ta bir de klip çeken SIRMA, klibin montajını ve efektlerini de kendisinin gerçekleştirdiğini anlatıyor. “Kendi işimi kendim görmek bir özgürlük,” diyen SIRMA şöyle devam ediyor: “Elbette müziğimi baştan sona kadar evimde yaratmamın önemli sebeplerinden biri de bağımsızlığını koruyan ve yeni yeni tanınmaya başlayan bir sanatçı olmam. Dolayısıyla özellikle tek başıma yürüttüğüm projelerimde bütçem inanılmaz kısıtlı! Bu tür sebeplerden ötürü sık klip çekemiyorum. 'On'a klip çekme fırsatım oldu, bu süreç sırasında da, 'Acaba' dedim… 'Montaj ve efekt işlemlerini de kendim halledebilir miyim? Bunu da öğrenebilir miyim kendi kendime?' Ses mühendisi olduğum için teknolojiye ister istemez bir yatkınlık var; neyse ki beklediğimden de kolay oldu programı çözmek. Elbette takıldığım noktalar vardı, o noktalarda da yönetmen arkadaşım Bảo Ngô bana yol gösterdi. Bao zaten bir fotoğrafçı olarak tanınıyor Amerikan müzik endüstrisinde… En son Mitski ile yaptığı çekimlerin ürünü olan fotoğraflar albüm kapak tasarımında kullanılmış, bu kapak da geçtiğimiz sene GRAMMY’ye aday gösterilmişti… O günden beri telefonu susmuyor Bao’nun, ama bir şekilde denk getirdik çekim tarihini ve böylece bu klip projesinde bir araya gelme şansımız oldu. Işık ve renk konusunda bir dahi bence Bao. Konsept benden çıktı, ama onun vizyonu sayesinde hayata geçirebildim aklımdaki görüntüleri.”

“On”un klibi, önümüzdeki günlerde yayınlanacak.