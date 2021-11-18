Başarılı alternatif pop sanatçısı SIRMA’nın ilk albümü 'Gökten', 19 Kasım’da dinleyicilerle buluşacak.

Türk alternatif pop dünyasının sayılı kadın prodüktörlerinden SIRMA‘nın ilk albümü "Gökten", tüm büyük dijital müzik platformlarında yerini alacak. Aldığı teklif üzerine albümündeki şarkıları önce Instagram ve Facebook’ta yayınlayan SIRMA, bu iş birliği ile Türk müzik dünyasında bir ilk olma özelliğini taşıyor.

Çalışmalarını inzivaya çekildiği Bodrum’daki ev stüdyosunda tek başına tamamlayan SIRMA, elektronik ve organik sesleri sentezlediği bu projeyi bir iç yüzleşmenin ürünü olarak nitelendiriyor. 8 şarkılık “Gökten”, ağırlıklı olarak Türkçe sözlü melodilerden oluşsa da, İngilizce sürprizler de içeriyor.

Albümün Instagram’da öne çıkarılan deneysel teklileri “Üzülürsün Sonra” ve “Sen Çoktan Gittin Benden”, on binlerce reel ve hikayede paylaşıldı. “Gökten”in dikkat çeken parçalarından “Fear / Mutluluk" için hazırlanan klip de, albümle aynı gün yayına girecek.

SIRMA Hakkında

İstanbul doğumlu SIRMA, müzik hayatının çoğunu Amerika’da geçirdi. Yetenekli vokalist, aynı zamanda donanımlı bir besteci, söz yazarı, prodüktör ve ses mühendisi. Robert Kolej’den mezun olduktan sonra Berklee College of Music’te aranjörlük ve müzik prodüksiyonu üzerine burslu eğitim alan SIRMA, solo kariyerinin ilk adımlarını, şimdi dünya çapında tanınan Illenium ve Said The Sky'la birlikte yarattığı, "Drop Our Hearts" ve "Drop Our Hearts (Part II)" adlı şarkılarla attı.

Kendi tekli ve kısa çalarlarıyla da hem Türkiye’de, hem de yurt dışında medyanın ilgisini çekmeyi başaran SIRMA’nın çalışmaları, Entertainment Weekly, The Line of Best Fit ve Clash gibi önemli platformlarda yer buldu.

2018’de piyasaya sürdüğü ilk Türkçe parçası “Belki Bir Gün” ile beraber SIRMA, halk arasında da dikkatleri üzerine çekerek, bir hafta içerisinde Spotify Viral 50 Türkiye listesinde 3. sıraya kadar yükseldi. Bu çıkışı takiben çıkan “Coming Undone” da, Apple Music tarafından hem ABD ve Türkiye sayfalarında öne çıkarılarak, hem de global Beats 1 radyosunda tanıtılarak desteklendi. 2019’da online müzik okulu Soundfly’dan aldığı teklif üzerine SIRMA, vokal prodüksiyon tekniklerini anlatan, interaktif bir kurs yarattı. İçeriklerini New York’ta hazırladığı Modern Pop Vocal Production adlı dersi, halen hem amatör, hem de profesyonel müzisyenler tarafından ilgiyle inceleniyor.

SIRMA’nın müzisyenlere yönelik kaleme aldığı eğitici onlarca İngilizce makale, Roland ve Output gibi prestijli müzik teknoloji firmalarının sitelerinin yanı sıra, LANDR ve TuneCore gibi bağımsız müzik platformlarında da okunuyor.

Hayatını ABD ve Türkiye arasında mekik dokuyarak sürdürmeyi planlayan SIRMA, 2021’in Şubat ayından beri müzik çalışmalarının büyük bir kısmını, Facebook Music Initiative ile yaptığı iş birliği doğrultusunda yürütüyor.