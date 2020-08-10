Sırma'dan sürprizli EP

İstanbul’da doğup büyüyen, on yılı aşkın bir süredir de Amerika’da yaşayan vokalist, şarkı yazarı, aranjör ve ses mühendisi SIRMA, Mart ayında Sonar İstanbul festivali kapsamında vokal prodüksiyon tekniklerini konu alan bir sunum yapmak üzere Türkiye’ye gelmişti. Pandemi sebebiyle bir süre New York’a dönmeme kararı alan SIRMA, stüdyosundan uzak olmasına rağmen, aile evinde kısıtlı imkanlarla yarattığı şarkısı “How Could We Ever Know”u müzikseverlerle buluşturmuştu.
Şarkının çıkışının ardından SIRMA, düzenleme ve mixing üzerine yaptığı Twitch yayınlarıyla tanınan Türk prodüktör Mustafa Başal ile bir işbirliği yaparak, “How Could We Ever Know” için sadece Türk prodüktörleri kapsayan bir remix yarışması düzenledi. Yarışma kapsamında gelen 30 başvuruyu numaralandırarak, kimin hangi remix’i yaptığını bilmeden dinleyip değerlendiren SIRMA, yarışma sonucunda 4 remix seçti.
Yarışmanın kazananları, Hodie Cras, Barito, Hasan Göztok ve RAUF oldu. Bu çıkış, aynı zamanda Barito ve Hasan Göztok için bir başlangıç noktasını temsil ediyor. SIRMA, Kazanan remix’lere ek olarak, rfrnce adlı Instagram ve YouTube kanalının kurucusu olarak bilinen müzik prodüktörü itscanturan’ın remix’in de yer aldığı EP’yi şimdi müzik severlerle buluşturdu.
EP’nin mastering işlemlerini üstlenen SIRMA, proje hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle aktardı: “Hem Mustafa Başal’ın, hem de Can Turan’ın müzik prodüksiyon ve teknoloji dünyasından teknikler ve havadisler paylaşmak, bu alanlarda daha fazla Türkçe kaynak yaratmak adına gösterdikleri çabanın farkındaydım. Türkiye’de çok yetenekli müzik prodüktörleri yetişiyor... Çorbada benim de tuzum olsun istedim. Bu EP’nin çıkışı, aynı zamanda Hodie Cras, Barito, Hasan Göztok ve RAUF ile tanışmamıza vesile. itscanturan adı altında müziğini bir süredir dinleyicileriyle paylaşan Can ile zaten bir projede bir araya gelmek istiyorduk... Kısmet bugüneymiş. Yarışmayı düzenlediğimizde ortaya çıkacak EP’nin hangi tarzları içinde barındıracağına dair kafamda net bir fikir yoktu. Bu kadar yaratıcı ve özgün düzenlemeler beklemiyordum. Kendimi çok şanslı hissediyorum!”
Spotify: https://spoti.fi/2XFCIUF
Apple Music: https://apple.co/3fCtQ8I
YouTube Music: https://bit.ly/2PCryMg
SoundCloud: https://soundcloud.com/sirmamusic/sets/how-could-we-ever-know-remixes
İŞTE O GENÇ SANATÇILAR
Hodie Cras: 1990 Biga/Çanakkale doğumlu Hodie Cras, resmi adıyla Nihat Adlim. DJ, prodüktör, söz yazarı ve besteci.
Barito: İzmir'de doğup büyüyen, 13 yaşında bateri ile tanışmış olan Barış, lisansını makine mühendisiliği okuyarak tamamlamış ama hayatı boyunca müzikten kopmamış. Elektronik müzik prodüksiyonuna en yakın arkadaşı Burak Başaran sayesinde başlamış ve bu alanda yalnızca bir senedir çalışmalar yapmakta.
Hasan Göztok: 1995 yılında Şanlıurfa'da doğan Hasan’ın müzik serüveni klasik gitar eğitimi ile başlamış. Lise ve üniversite yıllarında başka enstrümanlarla tanışması sonucunda aranjörlüğe merak sarmış. Son iki yıldır müzik teknolojileri ve prodüksiyonu ile ilgileniyor.
itscanturan: DJ ve müzik prodüktörü Can Turan, 2019 yılında 'itscanturan' isimli elektronik müzik projesini başlattı. 29 yaşındaki prodüktör, 2016 yılında Amerika'da California Üniversitesi'nde Müzik Prodüksiyon eğitimi aldı. Sonrasında Türkiye'ye dönüp RFRNCE YouTube kanalını kurdu. Müzik prodüksiyonu ile ilgili eğitici videolar çeken Can Turan, kısa sürede hem Youtube hem de Instagram'da kendi kitlesini oluşturdu. Her gün düzenli olarak içerik üretmeye ve eğitim vermeye devam ediyor.
RAUF: 26 yaşındaki DJ ve prodüktör RAUF, Azerbaycan doğumlu ve Bursa’da yaşıyor. 2014’ten beri elektronik müzikle ilgileniyor. Müzik, RAUF için başlarda bir hobi olarak başlamış... Geçtiğimiz ay çıkardığı ilk parçasıyla profesyonel müzisyenliğe doğru ilk adımını atmış.
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