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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Şirketlerin Ramazan destek tutarları yüzde 95 arttı - Girişimcilik Haberleri

        Şirketlerin Ramazan destek tutarları yüzde 95 arttı

        Momento Satış ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gövenç, çalışanların bir kod aracılığıyla erzak sepetlerini oluşturabildiği 'Dijital Erzak' çözümlerine şirketlerin talebinin yoğun olduğunu belirterek, ortalama destek tutarının yüzde 95 arttığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 12:37 Güncelleme: 20.02.2025 - 12:37
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        Şirketlerin Ramazan destekleri yüzde 95 arttı
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        Ödüllendirme ve sadakat sistemleri şirketi Momento’nun Satış ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gövenç, ‘Dijital Erzak’ çözümüne talebin yüzde 50’nin üzerinde arttığını ifade ederken, ortalama destek tutarının da yüzde 95 yükseldiğini kaydetti. Gövenç, Dijital Erzak tarafında en çok harcama yapılan ilk üç kategorinin ise market, ayakkabı & giyim ve teknoloji olduğunu söyledi.

        İş hayatında motivasyon ve bağlılığı artıran dijital çözümlere yönelimin gün geçtikçe daha da arttığını ifade eden Gövenç, şu değerlendirmede bulundu:

        "Teknolojideki gelişmeler iş hayatının dinamiklerini kalıcı bir şekilde değiştirirken, dijital çözümlere talep gün geçtikçe artıyor. Momento olarak hem kart hem de dijital kod olarak sunduğumuz ‘Dijital Erzak’ çözümü, çalışanlara kendi ihtiyaçlarına göre seçim yapma olanağı tanıyor. Çalışanlar, Momento Kart ya da Momento Gift ile Türkiye’nin en sevilen 139 markasından ve 60 bini aşkın alışveriş noktasından giyimden market alışverişine, elektronikten çocuk ürünlerine kadar diledikleri ürünü hızlı bir şekilde alabiliyor. Şirketleri operasyonel yüklerden kurtaran bu uygulamamız ayni yardım statüsünde olduğu için kurumlara maliyet avantajları da doğuruyor. Dijital ödüllendirme çözümlerine talebin önümüzdeki yıllarda daha da artmasını bekliyoruz.”

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