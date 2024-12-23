Şirketleri ele geçirdiler! 13 tutuklama

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerine ait şirketlerin sahte belgelerle ellerinden alındığını ve şirketlere ait gayrimenkullerin satıldığı yönünde yapılan şikayetler üzerine çalışma başlattı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçti. Yalova merkezli, İstanbul ve Ordu illerinde dün 18 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, örgüt lideri N.U. ile birlikte 12 kişiyi gözaltına aldı.

REKLAM advertisement1 13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Adreslerde yapılan aramalarda 2 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 32 adet 7.65 mm fişek, 8 gram esrar maddesi, 31 adet sahte resmi belge üretiminde kullanılan tarih, unvan ve mühür kaşeleri, 10 adet şirketlerin ele geçirilmesine yarayan sahte karar defteri ve noter evrakı, 41 adet mağdur şirketlere ait muhtelif sahte belge, 3 imza sirküleri, 15 adet cep telefonu, 23 adet muhtelif dijital materyal, 2 adet e-imza, 1 adet sahte belge üretiminde kullanılan yazıcı ele geçirildi.

Soruşturma süresince örgüt tarafından ele geçirilen 4 firmanın Yalova, Ankara, İstanbul, Antalya, Bursa illerinde bulunan yaklaşık 10 milyar TL değerindeki arsaların satışı engellendi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan 13 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.