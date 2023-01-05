Şirket teklifleri beklentilerin altında kaldı

HABERTURK.COM

2023'te geçerli olacak asgari ücret 8 bin 506 TL olarak açıklandı. Buna göre temmuz ayına göre asgari ücrette yüzde 54,66, yılbaşına göre yüzde 100 artış gerçekleşti.

Asgari ücretin açıklanmasının ardından işe alım süreçlerindeki hareketliliğin hızlı bir şekilde artması bekleniyordu, fakat açıklamanın geç gelmesi ve açıklanan rakamın şirket bütçelerini aşması istihdam piyasasında belirsizliğe yol açtı.

Duruma enflasyonist dönemin sıkıntıları ve çalışanlar ile çalışan adaylarının beklentileri eklenince, şirketlerin yeni yılda ücretleri belirlemek noktasında zorlandığı belirtiliyor.

35 BİN ADAYIN BEKLENTİSİNİ ARAŞTIRDI

İnsan kaynakları platformu 24 Saatte İş, asgari ücretin açıklandığı 22 Aralık 2022 tarihinden sonra uygulamaya kaydolan 35 bin adayın yeni yılda ortalama maaş beklentisini araştırdı.

Verilere göre beklenti ortalaması 9 bin 900 TL iken aynı dönemde 24 Saatte İş sisteminde açılan 3 bin 510 iş ilanını incelendiğinde ortalama ücretin 8 bin 940 TL olduğu görüldü.

Diğer bir deyişle şirketlerin teklifleri ve adayların beklentisi arasındaki yüzde 10,7'lik bir fark olduğu ortaya çıktı. Bu rakam geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında Ocak 2022'de bu fark yüzde 0,1 iken temmuz ayında gelen ikinci zam ile bu oran yüzde 3.8'e yükselmişti.

İLANLAR BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

24 Saatte İş'in analizine göre, platform üzerinde garson pozisyonunda ilan açan şirketlerin maaş ortalaması 8 bin 850 TL iken adayların bu pozisyondaki maaş beklentileri 9 bin 500-10 bin 200 TL arasında ölçümlendi.

Kurye pozisyonunda ilan açan şirketlerin maaş ortalaması 8 bin 900 TL iken adayların bu pozisyondaki maaş beklentilerinin 9 bin 700-13 bin 500 TL arası olduğu saptandı.

Satış danışmanı pozisyonunda ilan açan şirketlerin maaş ortalaması 8 bin 500 TL iken adayların bu pozisyondaki maaş beklenti aralığı ise 9 bin 200-10 bin 300 TL oldu.