Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, son yıllarda popülaritesi giderek artan sirkenin kilo kontrolüne yardımcı olmadan şekeri dengelemesine dek birçok faydası olduğunu belirtirken, buna karşın doğru tüketilmediğinde fayda yerine zarar verebildiğini de vurguluyor. Ertan, sirkenin az bilinen 7 önemli faydasını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu; bir de evde yapabileceğiniz pratik meyve sirkesi tarifi verdi.
Kilo kontrolüne katkı sağlıyor
Üç ay boyunca, her gün yemeklerinize katacağınız 1 yemek kaşığı sirkenin beden kitle indeksinde 0.4-0.7 puanlık azalmaya neden olabileceğini gösteren çalışmalar bulunuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan "Salata ve yemeklerinize her gün 1 yemek kaşığı sirke ekleyebileceğiniz gibi, bu miktarı suda seyrelterek de tüketebilir ve kilo kontrolünüz açısından fayda sağlayabilirsiniz. Ancak günde 1 kaşık sirke tüketimini obezitenin çaresi olarak görmemek gerek" diyor.
İnatçı öksürüğe iyi geliyor
Tıbbın babası sayılan Hipokrat'ın Milattan Önce 400'lü yıllarda akut enfeksiyonları ve yaraları iyileştirmek için sirkeyi kullandığı biliniyor. Artık tüm bakterilere karşı etkin olmadığı ortaya konsa da çok eski bir formül olarak bal ve sirke karışımı inatçı öksürüklere karşı hala kullanılıyor. Sirkenin tahriş etme özelliğine değinen Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, "Deride oluşan enfeksiyonlarda kullanımı enfeksiyona neden olan bakterinin türüne göre etkili olabilir. Fakat asitlik derecesinin yüksek olduğu ve tahriş etme kabiliyetinin olduğu da unutulmadan kullanılmalıdır" uyarısında bulunuyor.
Hijyen sağlamaya destek oluyor
Sirke, içeriğinde bulunan asetik asit sayesinde besinlerin bozulmadan saklanmasına yardımcı oluyor. Çünkü zararlı bakteriler yüksek asitli ortamlarda yaşayamıyor. Sebze ve meyvelerin son yıkama suyuna sirke eklenmesinin besin hijyenini sağlamada etkili olduğuna vurgu yapan İpek Ertan, uygulanması gereken ölçü hakkında "1 litre suya 1 yemek kaşığı sirke koyduğumuz suda 5 dakika bekleterek sebze ve meyvelerin dezenfekte olmalarını sağlayabiliriz" diye bilgi veriyor.
Yüksek tansiyona iyi geliyor
Fareler üzerinde yapılan bir çalışmada, her gün sirkeli su içen farelerin tansiyonlarında içmeyenlere göre bir düşüş yaşandığı görüldü. Henüz insanlar üzerinde yapılan bir çalışma yok. Ancak sirkenin yiyeceklere lezzet kattığı için tuz ihtiyacını azaltabileceği ve böylece tansiyonu düşürmeye yaradığı yorumunu yapan Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, "Yüksek tansiyonu olan kişilerin sindirim sistemi sorunları yoksa 1 yemek kaşığı sirkeyi bol su ile karıştırıp tüketmelerinde bir sakınca olmayabilir" diyor.
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