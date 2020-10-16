Meyve sirkesi tarifi

1 çay bardağı nohut

1 kilogram sirke yapmayı planladığınız meyve (örneğin; üzüm)

2 yemek kaşığı bal

1 litre içme suyu

1 yemek kaşığı kaya tuzu

Üzümleri güzelce yıkayıp sularının süzülmesi için bir kenara alın. Sirkeyi yapacağınız cam kavanozu iyice yıkayıp kurutun. Önce suyu, ardından da meyveleri kavanoza koyun. Ardından nohut ve 1 yemek kaşığı balı da ilave edip tahta ya da silikon bir kaşıkla karıştırın. Üzerini bir tülbentle kapatıp paket lastiği yardımıyla tülbendi sabitleyin. Kavanozu karanlık bir ortama yerleştirin ve iki günde bir tahta ya da silikon bir kaşıkla karıştırın. Bu işlemi tüm üzümler dibe çökene kadar (yaklaşık 20 gün) sürdürün. Ardından sirkenizi 20 gün de aynı yerde karıştırmadan bekletin ve mayalanmasını sağlayın. Bu esnada üzerinde sirke anası adı verilen tabaka oluşacaktır. Sirke anasını bir kenara alın. Meyveleri süzüp alın. Sirkeyi yeniden kavanoza alıp içine 1 tatlı kaşığı bal ve kaya tuzu ekleyin. Tülbentle yeniden kapattığınız kavanozu 20 gün daha bekletin.