Şirince'deki butik oteller, yeni yıla dolu girecek

AA

Maya takvimine göre 21 Aralık 2012'deki kıyametten etkilenmeyeceğine inanılan ve bu nedenle tüm dünyaya adını duyuran Şirince Mahallesi'ndeki butik oteller, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 4 günlük yılbaşı tatili için şimdiden doldu.

Dağların arasında yeşil bir yamaç üzerinde kurulan, zeytin ağaçlarının çevrelediği dar sokakları, cumbalı beyaz evleri ile "sakin" bir yerleşim yeri olan Şirince'deki yaklaşık 45 pansiyon ve butik oteldeki 550 yatağın tamamı rezerve edildi.

Şirince'de 2021 yılını karşılamak isteyenlerin büyük çoğunluğunu İzmir, Aydın, İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirde yaşayanlar ile ABD ve Avrupa'dan misafirler oluşturuyor.

Gecelik oda fiyatı 150 liradan başlayıp bin liraya çıkan Şirince'deki butik otellerde 31 Aralık ve 4 Ocak tarihleri arasında yer bulamayan bazı müşteriler de isimlerini bekleme listesine yazdırıyor.

- Rezervasyon için muhtarı arıyorlar

Mahalle Muhtarı İsmail Yıldırdı, AA muhabirine, 21 Aralık 2012'deki kıyamet iddiası ile dünyanın ilgisini çeken Şirince'nin doğası, insanı ve güler yüzlü esnafı ile turistleri çektiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyadaki turizm merkezleri gibi Şirince'nin turist sayısında da düşüş yaşandığının altını çizen Yıldırdı, mahalledeki işletme sahiplerinin, esnafın maske, mesafe ve hijyen kuralları ile müşterilerine hizmet vermeyi sürdürdüğünü dile getirdi.

Yıldırdı, sakinliği ve muhteşem doğasıyla özellikle orta yaş grubunun tercihi haline gelen mahalledeki otellerin yılbaşı tatilinde tamamen dolduğunu ifade ederek, "Şirince'de 550 yatak kapasiteli konaklama alanımız var ve hepsi dolu. Sırada bekleyenler var. Yeni yıla Şirince'de girmek isteyen ama otellerde yer bulamayanlar beni arıyor. 'Muhtarım ayarlama yapar mısın?' diye ricada bulunanlar oluyor." dedi.

Yıldırdı, butik otellerde konaklayanların 31 Aralık gecesini otellerin, pansiyonların bahçelerinde doğayla baş başa geçireceğini, mahallede eğlence faaliyeti düzenlenmeyeceğini de kaydetti.

- 2021'e "yöresel" başlangıç

Mahallenin doğasını, somut ve somut olmayan mirasını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla 2016 yılında kurulan Şirince Türetim Derneği Başkanı Uğur Kaya da bölgedeki turizmci esnafın koronavirüs tedbirlerine sıkı sıkıya uyduğunu aktardı.

Şirince'deki Salkım Konakları'nın işletmeciliğini de yapan Kaya, mahalledeki tesislere girişte ateş ölçümü ve HES kodu taraması gerçekleştirildiğini anlattı.

Kaya, tesis içindeki oturma gruplarının da mesafe kuralına uygun olarak düzenlendiğini belirterek şöyle konuştu:

"Otel ve pansiyonlarda sürekli ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor. Tüm işletmeciler yeni yıla bilinçli hazırlanıyor. Şirince'deki turizm, sessizlik ve sakinlik üzerine kurulu. Büyük otellerdeki eğlence rezervasyonlarının iptal edilmesi buraya ilgiyi daha da artırdı. Huzurlu ortamda konaklayarak yeni yılı karşılamak isteyenler yöresel ürünlerimizi deneme fırsatı da bulacak."

Uğur Kaya, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı yılbaşı tatilinde otantik ve doğal bir adres arayan yüzlerce insandan telefon aldıklarını aktardı.

Şirince'deki Nikbin Konaklarını işleten Yurdagül Okay Özcan da sisleme yöntemi ile odaları ve ortak kullanım alanlarını dezenfekte ederek misafirlerine hijyenik bir tatil fırsatı sunduklarını belirtti.