Trafiğe deniz çözümü

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Cemiyet hayatının tanınan simalarından birisi olan Şirin Yalçın, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Kendisine ait mağazaya gitmek için trafikten kaçan Yalçın, çözümü deniz yolunu kullanarak buldu.

Kıyıya dikkatli şekilde yanaşan kaptandan teyit alan Şirin Yalçın, ardından hızlı adımlarla inerek, mağazasına girdi.