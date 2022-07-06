Yeni modelini dünyaya Fransa'dan tanıtacak

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Yerli seri üretim yat markalarından Sirena Yachts, yeni modeli Sirena 78'i ilk kez dünyanın karşısına çıkarmak için gün sayıyor.

Kişiye özel tasarım seçenekleri ve farklı çözümleriyle fark yaratmaya hazırlanan Sirena 78'in, yat endüstrisinin dünya genelindeki en önemli fuarları arasında gösterilen Cannes Yat Festivali'ne katılacağı belirtildi.

Türkiye'nin her geçen yıl dünyanın önde gelen tekne üreticilerinden biri olma konumunu güçlendirdiğini belirten Sirena Marine Yönetim Kurulu Başkanı İpek Kıraç, "Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak gerek sektörümüzün gelişimine gerekse de taşıdığımız potansiyele baktığımızda önümüzdeki yıllarda en temel sanayi alanlarımızdan birinin yat sektörü olacağını öngörüyorum. Sirena Marine olarak ülkemizin bu sektördeki hızlı gelişimine katkı sağlamaktan ve küresel ölçekte iddiamızı güçlendirmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Bu yıl sektördeki ihracat sıralamasında 7’nciliğe yükseldiklerini aktaran Kıraç, "Ar-Ge ve inovasyona yaptığımız yatırımlar ve yetkinliği yüksek insan kaynağımız ile Bursa Orhangazi’deki tersanemizde dünya kalitesinde üretim yapıyor, istihdam yaratıyor ve gerçekleştirdiğimiz ihracat ile ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyoruz. Sirena 78 ülkemizin bu sektördeki potansiyelinin, Ar-Ge, inovasyon ve üretim gücümüzün, mühendislik kabiliyetlerimizin ve her şeyden önemlisi bu alanda dünyadaki iddiamızın en yeni ve en güçlü simgesidir. Sirena 78’in Sirena Marine’i dünyanın en iyileri arasına girme hedefine bir adım daha yaklaştıracağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, uzun menzilli seyir kapasitesine sahip tam donanımlı bir cruiser olarak tasarlanan Sirena 78'in iç ve dış tasarımı, sahibinin isteğine göre düzenlenebiliyor.