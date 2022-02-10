'Sırça' sahnelenecek

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“Ama umut hep var, onu biliyoruz!”

Seni bırakıp giden bir eşin ardından çocuklarına sıkı sıkıya tutunmak ve gülümsemek mi doğru olan?Ya da sinemaların, barların, sokakların ışıklarında gözlerini sonsuz bir yanılsamaya mı açmak? Mesela her gece evden çıkıp; bütün dertlerin, sıkışmışlıkların, olmamış hayallerin acısını sokaklarda çıkarmak?

Bu değilse evinde oturup dünyadaki her şeyden korkmak ve sırça oyuncaklarına sığınmak mı olması gereken?

Bilmiyoruz…

Ama umut hep var onu biliyoruz.

İbrahim Çiçek’in yönetmenliğini, BKM, Craft ve IdPro’nun ise yapımcılığını üstlendiği 'Sırça', anıların duygu yüklü kırılganlığını hassasiyetle sahneye taşırken, duygusal ve gerçek dışı taraflarını iddialı performanslarla seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

20'nci yüzyılın en büyük tiyatro yazarlarından olarak bilinen Tennessee Williams’ın ABD çapında tanınmasını sağlayan ilk eserinden Hira Tekindor tarafından çevrilen 'Sırça'nın prömiyeri 22 Mart’ta Maximum Uniq Hall’da yapılacak.

15 Şubat’ta biletleri satışa sunulacak olan 'Sırça’nın uygulayıcı yapımcılığını Duygu Bayram, dekor ve ışık tasarımını Kerem Çetinel, kostümünü Nihal Kaplangı, müziklerini ise Ömer Sarıgedik yaptı.