Sırbistan ve ABD yarı finalde

Saitama Super Arena'da oynanan çeyrek final karşılaşmasında Sırbistan, Çin'le karşılaştı.

İlk çeyreği 16-14 önde tamamlayan Sırbistan, soyunma odasına da 35-33 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Çin, öne geçti ve final periyoduna 58-49 üstün girdi. Son çeyrekte savunmada ve hücumda çok iyi oynayan Sırbistan, sahadan 77-70 galip ayrılarak yarı finalist olmayı başardı.

RAKİP ABD

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadın basketbolunda son 6 olimpiyatın şampiyonu ABD, Avustralya'yı 79-55 yenerek yarı finale çıktı

Saitama Super Arena'da oynanan çeyrek final karşılaşmasında ABD ile Avustralya karşılaştı.

İlk çeyreği 26-12 alan ABD, soyunma odasına da 48-27 önde gitti. Üçüncü çeyrekte farkı açan ABD, final periyoduna 29 sayı farkla girdi: 68-39. Final periyodunda kendini zorlamayan ABD, sahadan 79-55 galip ayrılarak, yarı finale yükseldi.

ABD, yarı finalde son Avrupa şampiyonu Sırbistan'la karşılaşacak.