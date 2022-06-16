Sırbistan Türkiye kadın voleybol maçı için heyecan şimdiden başladı. İşte voleybol dünyasında gözlerin çevrildiği maçla ilgili ayrıntılar...

SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sırbistan Türkiye voleybol maçı 18 Haziran Cumartesi günü saat 00:00'da başlayacak.

SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

SIRBİSTAN TÜRKİYE CANLI YAYIN (00.00)