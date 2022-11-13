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Sırbistan Türkiye basketbol maçı ne zaman? FIBA 2023 Sırbistan Türkiye basketbol maçı hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?

Sırbistan Türkiye basketbol maçı ne zaman?

A Milli Erkek Basketbol Takımımız FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu’nda Sırbistan ile karşılaşacak. Spor severler Sırbistan Türkiye basketbol maçının ne zaman oynanacağını sorguluyor. 12 Dev Adamın deplasman maçı öncesi gözler Sırbistan Türkiye basketbol maçının hangi kanalda canlı yayınlanacağına çevrildi. İşte Sırbistan-Türkiye basketbol maçı detayları...

Giriş: 13.11.2022 - 14:31 | Güncelleme: ABONE OL

  • Gözler deplasmanda oynanacak Sırbistan-Türkiye maçına çevrilmiş durumda. Türkiye ile Sırbistan arasında daha önce oynanan 18 müsabakada Ay-yıldızlılarımız 4 kez kazandı. İki takımın 19. buluşması Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda gerçekleşecek. İşte Sırbistan-Türkiye basketbol maçının yayınlanacağı kanal ve oynanacağı tarih...

  • SIRBİSTA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Millilerimizin 14 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Sırbistan ile oynayacağı müsabaka TSİ 22.00’de başlayacak.

  • SIRBİSTA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

     

    Sırbistan-Türkiye basketbol maçı NTV’den naklen yayınlanacak.

     

  • A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDER?

    12 Dev Adam'ın Dünya Kupası yolunda 3 galibiyeti bulunuyor. Şubat ayında oynanacak maçların ardından elemeler tamamlanacak ve grupta ilk 3 sırayı alan takımlar Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanacak.

    Grupta Letonya 6 galibiyet, 1 mağlubiyetle lider. İkinci Sırbistan ve Yunanistan'ın 4'er galibiyeti bulunuyor. Türkiye ise 3 galibiyetle dördüncü sırada yer alıyor.

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