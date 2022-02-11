Sırbistan maçı aday kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular 14 Şubat Pazartesi günü Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Ay-yıldızlılar, 23 Şubat'ta Gürsel Aksel Stadı'nda Sırbistan ile karşılaşacak.

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Selda Akgöz (ALG Spor), Gamze Nur Yaman (Zhilstroy 1), Ezgi Çağlar (Fenerbahçe), Fatma Şahin (Beşiktaş Vodafone).

Defans: Kezban Tağ, Ece Tekmen, Gülbin Hız (ALG Spor), Büşra Kuru (Neiderkirchen), Didem Karagenç (Beşiktaş Vodafone), İpek Kaya (Stade Brestois 29), Dilan Yeşim Taşkın (Neulengbach), Meltem Karadağ (Recklinghausen), Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget).

Orta Saha: Ebru Topçu, İlayda Civelek, Emine Ecem Esen (ALG Spor), Ece Türkoğlu (Old Dominion University), Elif Keskin, Sedanur İncik, Zeynep Gamze Koçer (Beşiktaş Vodafone), Didem Dülber (Galatasaray Hepsiburada), Derya Arhan (WULF Z Fatih Karagümrük), Nur Yaren Özpolat (Enskede IK Dam).

Forvet: Yağmur Uraz (Beşiktaş Vodafone), Birgül Sadıkoğlu (Galatasaray Hepsiburada), Miray Cin (Duisburg).