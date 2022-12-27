Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Voleybol

Sırbistan Kadın Voleybol Takımının yeni başantrenörü Guidetti oldu

Sırbistan Kadın Voleybol Takımı başantrenörlüğüne, uzun yıllar çalıştırdığı ay-yıldızlı takımdan ayrılan İtalyan Giovanni Guidetti getirildi

Giriş: 27.12.2022 - 23:19 | Güncelleme: ABONE OL
Sırbistan Kadın Voleybol Takımının yeni başantrenörü Guidetti oldu
AA

Sırbistan Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, Guidetti'nin, 2024 yılının sonuna kadar milli takımın başında yer alacağı bildirildi.

2022 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda kupaya uzanan Sırbistan'ın eski İtalyan çalıştırıcısı Daniele Santarelli ise bugün A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü olmuştu.

Kulüp kariyerinde VakıfBank'ı çalıştırmaya devam edecek Giovanni Guidetti, 2017'de göreve geldiği A Milli Kadın Voleybol Takımı ile 2018 FIVB Milletler Ligi ile 2019 Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik yaşamıştı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İzmir açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı
Polise mukavemette bulunan 2 kişi tutuklandı
Polise mukavemette bulunan 2 kişi tutuklandı
Milli Piyango sonuçları Habertürk'te!
Milli Piyango sonuçları Habertürk'te!
BM, Taliban rejimini kınadı
BM, Taliban rejimini kınadı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.