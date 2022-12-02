Katar'da devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası'nda İsviçre, G Grubu'ndaki son maçında Sırbistan ile karşılaşıyor.

Neymar'ın sakatlandığı maçta Brezilya'ya 2-0 yenilen Sırbistan ise Kamerun ile 3-3 berabere kalarak tek puanını aldı.

Birer puana sahip Kamerun ve Sırbistan'ın rakiplerini yenmesi halinde, ikincilik yine averajla belli olacak.