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Haberler Dünya Kupası 2022

Sırbistan - İsviçre maçı CANLI YAYIN

Sırbistan - İsviçre maçının canlı anlatımı HTSPOR'DA... 2022 Dünya Kupası G Grubu'nda Sırbistan ile İsviçre karşı karşıya geliyor. Grupta İsviçre 3 puanla ikinci sırada bulunuyor. Sırbistan ile 1 puan ve averajla son sırada yer alıyor. Sırbistan İsviçre maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Giriş: 02.12.2022 - 20:40 | Güncelleme: ABONE OL
Sırbistan - İsviçre maçı CANLI YAYIN

Katar'da devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası'nda İsviçre, G Grubu'ndaki son maçında Sırbistan ile karşılaşıyor.

STAT: 974
HAKEM: Fernando Rapallini (Arjantin)
SAAT: 22.00
YAYIN: TRT Spor

SIRBISTAN: Vanja Milinković-Savić, Milenković, Veljković, Pavlović, Živković, Sergej Milinković-Savić, Lukić, Kostić, Tadić, Vlahović, Mitrović

İSVİÇRE: Kobel, Widmer, Akanji, Schar, Rodríguez, Freuler, Xhaka, Shaqiri, Sow, Vargas, Embolo

Teknik direktör Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, 1-0'lık Kamerun galibiyetiyle başladığı kupadaki ikinci maçında Brezilya'ya tek golle yenildi.

Neymar'ın sakatlandığı maçta Brezilya'ya 2-0 yenilen Sırbistan ise Kamerun ile 3-3 berabere kalarak tek puanını aldı.

İsviçre kazanır, Brezilya kaybederse, grup liderini averaj belirleyecek. İsviçre berabere kalır, Kamerun Brezilya'yı yenerse, son 16 turuna çıkan takım için averaja bakılacak.

Birer puana sahip Kamerun ve Sırbistan'ın rakiplerini yenmesi halinde, ikincilik yine averajla belli olacak.

Kamerun'un eksi 1, son sıradaki Sırbistan'ın eksi 2 averajı bulunuyor.

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