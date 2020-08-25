Sırbistan'ın ilk başörtülü milletvekili seçilen Pramenkovic, ülkedeki tüm kadınların sesi olmak istiyor

Sırbistan'da haziran ayında yapılan seçimde Adalet ve Barış Partisinin (SPP) adayı olan Pramenkovic, ağustos başında yapılan yemin töreninde basının ve kamuoyunun ilgi odağı oldu.
Sırbistan'daki Müslüman Boşnak nüfusun yoğun olduğu Sancak bölgesinin en büyük şehri olan Novi Pazar'da tanınmış bir öğretim görevlisi olan Pramenkovic, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Pramenkovic, Sırbistan'da çok sayıda Müslüman Boşnak'ın yaşadığını belirterek ulusal mecliste her milletin kendi temsilcisinin olması gerektiğini vurguladı.
İlk meclis oturumunun basın tarafından yoğun ilgiyle karşılandığını aktaran Pramenkovic, bugüne kadar olumsuz bir eleştiri ya da yorumla karşılaşmadığını ifade etti.
- "Ayrımcılığın her şekline karşı çıkacağım"
Pramenkovic, kendisine oy veren seçmenlerin güvenini boşa çıkarmayacağını vurgulayarak "Görevim süresince aile değerleri, kadın ve çocuk haklarına odaklanacak, ayrımcılığın her şekline karşı çıkacağım." diye konuştu.
Mecliste başta Sancaklı kadınlar olmak üzere ülkedeki tüm kadınların sesi olacağını kaydeden Pramenkovic, "Zira adalet ve hukuk arayışı yalnızca bir kesim için olursa bu ayrımcılık olur." ifadelerini kullandı.
Pramenkovic, ailesinin her zaman kendisini desteklediğini ve kendisine güç verdiğini belirterek "Milletvekili arkadaşlarımın da desteği var. Parti olarak geçen dönemde 2 milletvekilimiz vardı, yeni dönemde ise 4 oldu. Bu çok önemli bir başarı. Geçen dönemde milletvekillerimizin yaptığı dikkat çeken işler, tecrübe ve yönlendirme anlamında biz yeni milletvekillerinin de yararına olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Pramenkovic, milletvekili olarak görev yapacağı gelecek 4 yılın, Sırbistan'ın tüm vatandaşları için daha iyi yaşam koşulları ve standartları sağlanması için mücadele vermekle geçeceğini sözlerine ekledi.
- Misala Pramenkovic kimdir?
Sancak bölgesinde bulunan Tutin şehrine bağlı Morani köyünde 1980 yılında dünyaya gelen Misala Pramenkovic, İslam bilimleri dalında eğitim aldı.
Novi Pazar'da bulunan Gazi İsa Bey Medresesi ve İslam Çalışmaları Fakültesinde de ders veren Pramenkovic, 2016 yılında Novi Pazar Belediye Meclisine seçilerek siyasete adım attı.
Evli ve dört çocuk annesi olan Pramenkovic, aynı zamanda SPP'nin genel başkan yardımcılığını yapıyor.
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