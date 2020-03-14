Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı Kokeza'da koronavirüs tespit edildi

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, kriz masası toplantısının ardından yaptığı açıklamada, dün gece koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Kokeza'nın test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Vucic, Kokeza'ya bu virüsün Amsterdam'da bulaştığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Kokeza'ya virüs Amsterdam'da değil, Milano'da bulaştı. Bize her şey Milano'dan geldi." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Sırbistan'da koronavirüs tespit edilenlerin sayısı da 41'e yükseldi.