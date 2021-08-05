Sırbistan'da yetişkin nüfusun yüzde 50'si Kovid-19'a karşı aşılandı

AA

Başbakan Ana Brnabic, düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki yetişkin nüfusun yarısının aşılandığını açıkladı.

Kitlesel bağışıklığın elde edilmesi için bu rakamın yeterli olmadığını belirten Brnabic, "Sırbistan'da, üçüncü doz aşıların yapılmasına yetecek kadar aşı var." dedi.

Brnabic, 2021 yılının son çeyreğinde ABD'li ilaç üreticisi Moderna tarafından geliştirilen aşının da ülkeye ulaşacağını ifade etti.

Son 24 saatte 579 yeni vakanın tespit edildiği Sırbistan'da salgının başından bu yana 724 bin 97 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Ülkede, salgın nedeniyle 7 bin 132 kişi hayatını kaybetti.