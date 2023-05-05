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Haberler Dünya Avrupa Son dakika: Sırbistan'da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Son dakika haberi Sırbistan'da silahlı saldırı: 8 ölü, 13 yaralı

Kısa süre önce bir okula düzenlenen silahlı saldırıyla sarsılan Sırbistan, yeni bir şok daha yaşadı! Başkent Belgrad yakınlarındaki Mladenovac'ta, seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle etrafa rast gele ateş açılması sonucu 8 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Giriş: 05.05.2023 - 05:13 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Sırbistan'da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Sırbistan'da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
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AA

Sırbistan'ın başkenti Belgrad yakınlarındaki Mladenovac'ta, seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle etrafa ateş açılması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre, Sırbistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mladenovac'ta, otomatik tüfeği bulunan saldırganın, seyir halindeki araçtan etrafa ateş açması sonucu, ilk belirlemelere göre, 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı kaydedildi.

"Kasırga" isimli operasyonun başlatıldığı aktarılan açıklamada, olayı gerçekleştiren 21 yaşındaki U.B'nin etrafının sarıldığı, ancak teslim olmak istemediği ve etrafa ateş açmaya devam ettiği belirtildi.

Güvenlik güçlerinin ve ilk yardım ekiplerinin bölgede olduğu bildirildi. İçişleri Bakanı Bratislav Gasic, yaşananları "terör eylemi" olarak nitelendirdi.

OKULA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Sırbistan'da, çarşamba günü de Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda, 7. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki K.K'nin silahla gerçekleştirdiği saldırıda, 8'i çocuk, 1'i güvenlik görevlisi 9 kişi hayatını kaybetmişti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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