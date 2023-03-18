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Haberler Dünya

Sırbistan'da Kosova ile normalleşme anlaşması protesto edildi

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da muhalefet partilerinin öncülüğünde gerçekleştirilen gösteride binlerce kişi, Avrupa Birliği'nin (AB) Sırbistan ile Kosova arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik sunduğu anlaşmayı protesto etti.

Giriş: 18.03.2023 - 14:58 | Güncelleme: ABONE OL
Sırbistan'da Kosova ile normalleşme anlaşması protesto edildi
İHA

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da muhalifler, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in kamuoyunda "Fransız-Alman Planı" olarak bilinen anlaşmayı görüşmek üzere bugün Kuzey Makedonya’da Kosova Başbakanı Albin Kurti ve AB liderleri ile gerçekleştireceği zirve öncesinde sokağa indi. Dün akşam meclisteki aşırı sağcı partiler tarafından organize edilen protesto gösterisi, Aziz Sava Kilisesi önündeki meydanda başladı.

Cumhurbaşkanlığına yürüyen binlerce gösterici, Fransız-Alman Planının reddedilmesi, Cumhurbaşkanı Vucic’in derhal istifa etmesi ve erken seçime gidilmesini talep etti. Anlaşmanın Kosova'nın bağımsızlığının tanınması anlamına geldiğini savunan protestocular, Sırbistan bayrakları ile “Kosova, Sırbistan’ın kalbi ve ruhudur”, "Kosova satılık değil", “Teslimiyete hayır” yazılı pankartlar taşıdı. Çevre illerden Belgrad’daki protestoya katılmak üzere otobüslerle gelenlerin ise yolda polis engeline takıldığı iddia edildi.

Fransız-Alman Planı

ABD ve AB tarafından desteklenen Fransız-Alman Planı'na göre Kosova'dan, çoğunluğunu Sırpların oluşturduğu belediyelerde Sırp Belediyeler Birliği kurulmasına izin vermesi, Sırbistan'ın ise Kosova'nın toprak bütünlüğüne saygı duyması ve uluslararası kuruluşlara üye olmasına izin vermesi isteniyor. Kosova ve Sırbistan’ın AB’ye entegrasyon sürecinde aralarındaki sorunlar konusunda nihai bir anlaşmaya varılması şart koşuluyor.

Öte yandan, Sırbistan, ABD ve AB'nin desteğiyle 2008'de bağımsızlığını ilan etmesine rağmen Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

* Haberin görseli İHA'dan servis edilmiştir.

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