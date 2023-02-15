Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Sırbistan'da, "Fransız-Alman Planı" karşıtı gösteri düzenlendi

Sırbistan'da, Avrupa Birliği'nin Sırbistan ve Kosova için tasarladığı 'Fransız-Alman Planı'na tepki gösterildi. Kosova'nın toprak bütünlüğüne Sırbistan'ın sayı göstermesi şartını kabul etmeyen Sırplar, başkent Belgrad'da "Kosova Sırbistan'ın kalbidir" ve "Kosova'ya ihanet eden Rusya'ya da ihanet eder" yazan pankartlarla protesto gösterileri düzenledi.

Giriş: 15.02.2023 - 23:58 | Güncelleme: ABONE OL
Sırbistan'da,
AA / HABERTURK.COM

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Kosova ile ilişkilerin düzeltilmesini öngören "Fransız-Alman Planı" karşıtı gösteri düzenlendi.

Belgrad'daki Cumhurbaşkanlığı Binası önünde toplanan aşırı sağcı Sırplar, ABD ile Avrupa Birliği'nin (AB) tüm üyelerince desteklenen, Sırbistan-Kosova ilişkilerinin düzeltilmesini hedefleyen "Fransız-Alman Planı"nı protesto etti.

Şehrin iki ana caddesinin trafiğe kapatıldığı gösteride, "Kosova Sırbistan'ın kalbidir", "Vazgeçmek yok", "Kosova'ya ihanet eden Rusya'ya da ihanet eder" yazılı döviz ve pankartlar taşındı.

Kosova: AB'nin teklifi
'ya kabul et ya terk et' formatında
Avrupa Birliği'nin, Kosova ve Sırbistan'ın Birlik'e üye olabilmesi için aralarındaki sorunları çözmelerini şart koşmasının ardından Kosova Başbakanı, "Bana bu seferki ana teklifin 'kabul et ya da terk et' formatına çok yakın olduğunu açıkça belirttiler. Müzakere yok" açıklamasını yaptı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e "İstifa et ya da Kosova politikanı değiştir" mesajları veren göstericiler, Cumhurbaşkanlığı Binası önündeki polis barikatını yıkarak bina içerisine girmeye çalıştı.

Polisin müdahale ettiği göstericiler, "Vucic nerede?" ve "ihanet" sloganları atarken, "Fransız-Alman Planı"nın kamuoyuna açıklanması ve iptal edilmesi talebinde bulundu.

Göstericiler, ardından yakınlardaki bir karakola doğru yürüyerek gösterilerine son verdi.

KOSOVA-SIRBİSTAN MÜZAKERELERİ

AB, Kosova ile Sırbistan'ın Birliğe entegrasyon sürecinin ilerlemesi için iki ülke arasındaki sorunları giderebilecek nihai bir anlaşmaya varılmasını şart koşuyor.

Taraflar, son olarak ABD ile AB'nin tüm üyelerince desteklenen, kamuoyunda "Fransız-Alman Planı" olarak bilinen metin üzerinde müzakere yürütüyor.

Medyaya sızdırılan plana göre, Kosova'nın, ülkede çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde Sırp Belediyeler Birliği kurulmasına izin vermesi gerekiyor.

Başbakan Albin Kurti, şubat başında, Sırp Belediyeler Birliği kurulmasını, sunduğu birkaç şartın karşılanması halinde değerlendirebileceğini kaydetmişti.

Sırbistan'dan ise Kosova'nın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve uluslararası kuruluşlara üye olmasına izin vermesi talep ediliyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.

AB yetkilileri, Fransız-Alman Planı müzakerelerinin ilkbahar aylarında tamamlanmasını umuyor.

Fotoğraf: AA

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Evinin önünde silahla vuruldu
Evinin önünde silahla vuruldu
Habertürk’ün yapı stoku haberiyle ilgili açıklama
Habertürk’ün yapı stoku haberiyle ilgili açıklama
Hamit Duras kimdir?
Hamit Duras kimdir?
Twitter çöktü mü, neden yavaş?
Twitter çöktü mü, neden yavaş?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.